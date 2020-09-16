كتائب القسام: لقد قالت قيادة المقاومة كلمتها سيدفع الاحتلال ثمن أي عدوان على شعبنا أو مواقع المقاومة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 16 2020 - 10:42

كتائب القسام: لقد قالت قيادة المقاومة كلمتها سيدفع الاحتلال ثمن أي عدوان على شعبنا أو مواقع المقاومة

منذ 14 mins 16 September، 2020
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