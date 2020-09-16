الصناعات الجوية الايرانية تعمل على انتاج 8 نماذج من الطائرات

اعلن المدير التنفيذي لمنظمة الصناعات الجوية في الجمهورية الاسلامية الايرانية العميد افشين خواجة فرد بان العمل جار في البلاد لانتاج 8 نماذج من الطائرات في الوقت الحاضر.

واشار العميد خواجة فرد في تصريح له خلال زيارته التفقدية مساء الثلاثاء لمدرج مطار جزيرة كيش الى ان هذه المنظمة تنشط الان في مجالات صناعة الطائرات لنماذج “ايرباص” و”ام دي” و”337″ ومن برامجها المستقبلية صناعة الطائرات المسيرة والمروحيات وقال، نعمل الان على انتاج 8 نماذج من الطائرات ونسعى للوصول في هذه الصناعة الى خدمات مستقرة.

واضاف، ان هذه الخطوة المهمة بحاجة الى دعم مستديم حيث تم التمهيدات اللازمة لذلك بنظر الاعتبار.

المصدر: وكالة فارس