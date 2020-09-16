كركي: للتوقيع على جداول دوام مثبتة بتسجيل يومي

اعلن المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي تعميما جاء فيه:

“عطفا على التعاميم السابقة، وحرصا على سلامة المستخدمين والمراجعين، وفي ظل توسع انتشار وباء كورونا، يطلب من المديريات والمكاتب والمندوبين الإداريين، اعتماد التوقيع على جداول دوام مثبتة بتسجيل يومي ( للحضور والإنصراف)، ترسل إلى المديرية الإدارية أسبوعيا، وذلك طبقا لمذكرات الدوام السابقة الصادرة عن المدير العام، على أن تتم هذه التدابير تحت إشراف ومراقبة المسؤول المباشر (مدير – رئيس مصلحة – رئيس مكتب)”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام