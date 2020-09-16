كركي: للتوقيع على جداول دوام مثبتة بتسجيل يومي – موقع قناة المنار – لبنان
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September 16 2020 - 10:42

كركي: للتوقيع على جداول دوام مثبتة بتسجيل يومي

منذ 58 mins 16 September، 2020
مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي
لبنان

اعلن المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي تعميما جاء فيه:

“عطفا على التعاميم السابقة، وحرصا على سلامة المستخدمين والمراجعين، وفي ظل توسع انتشار وباء كورونا، يطلب من المديريات والمكاتب والمندوبين الإداريين، اعتماد التوقيع على جداول دوام مثبتة بتسجيل يومي ( للحضور والإنصراف)، ترسل إلى المديرية الإدارية أسبوعيا، وذلك طبقا لمذكرات الدوام السابقة الصادرة عن المدير العام، على أن تتم هذه التدابير تحت إشراف ومراقبة المسؤول المباشر (مدير – رئيس مصلحة – رئيس مكتب)”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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