نتائج فحوص رحلات إضافية وصلت إلى بيروت: 5 حالات ايجابية – موقع قناة المنار – لبنان
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September 16 2020 - 10:42

نتائج فحوص رحلات إضافية وصلت إلى بيروت: 5 حالات ايجابية

منذ 1 ساعة 16 September، 2020
مطار بيروت
لبنان

افادت وزارة الصحة العامة استكمال نتائج فحوص PCR لرحلات وصلت إلى بيروت وأجريت في المطار بتاريخ 13الحالي و14 منه، وأظهرت وجود 5 حالات إيجابية.

وجاءت نتائج 13/9/2020 كالاتي:رحلة الدوحة :

–  الشركة القطرية الرقم 416 (حالتان إيجابيتان)

–  رحلة دبي : شركة MEA الرقم 427 (حالتان إيجابيتان)

–  رحلة اسطنبول : الشركة التركية الرقم 828 (جميعها سلبية)

–  رحلة اسطنبول : الشركة التركية الرقم 826 (جميعها سلبية)

–  رحلة لندن : شركة MEA الرقم 202 (جميعها سلبية)

–  رحلة القاهرة : الشركة المصرية الرقم 711 (جميعها سلبية)

–  رحلة باريس : شركة MEA الرقم 212 (جميعها سلبية)

–  رحلة الدوحة : شركة MEA الرقم 437 (جميعها سلبية)

–  رحلة دبي : الشركة الإماراتية الرقم 953 (جميعها سلبية)

–  رحلة فرانكفورت : شركة MEA الرقم 218 (جميعها سلبية)

–  رحلة لارنكا : شركة MEA الرقم 262 (جميعها سلبية)

–  رحلة القاهرة : شركة MEA الرقم 307 (جميعها سلبية)

وجاءت نتائج 14/9/2020 على الشكل الاتي:

–  رحلة فرانكفورت : شركة LH الرقم 1308 (جميعها سلبية)

–  رحلة اسطنبول : شركة Pegasus الرقم 756 (جميعها سلبية)

–  رحلة دبي : شركة MEA الرقم 427 (حالة واحدة إيجابية)  

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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