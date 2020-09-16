طائرات إسرإئيلية تشن سلسلة غارات على غزة والمقاومة ترد بقصف المستوطنات

شنت الطائرات الحربية “الإسرائيلية”، فجر اليوم الأربعاء، سلسلة غارات جوية على مناطق متفرقة من قطاع غزة.

واستهدف القصف الصهيوني موقعين للمقاومة شمال مدينة غزة، مما أدى إلى تضرر منازل المواطنين، وقصف الطيران الحربي موقعا للمقاومة غرب المحافظة الوسطى، فيما تصدت المقاومة للطيران “الاسرائيلي” بالمضادات الارضية، كما ردت المقاومة الفلسطينية بقصف المستوطنات “الاسرائيلية” بعدد من الصواريخ، حيث دوت صافرات الانذار في مستوطنة سديروت والنقب الغربي.

وفي وقت لاحق، أغارت الطائرات الحربية على موقع للمقاومة في مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

وقال موقع “حدشوت بتاخون سدي” العبري، “إن طائرات الجيش تهاجم أهدافاً في قطاع غزة رداً على إطلاق الصواريخ”.

قال بيان جيش الاحتلال، إن الطائرات والمروحيات الحربية أغارت على عدة أهداف تابعة لحماس في قطاع غزة، ردًا على اطلاق الصواريخ من القطاع باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة مساء أمس، مضيفاً “خلال الغارات تم استهداف 10 أهداف، ومن بينها مصنع لانتاج وسائل قتالية ومتفجرات بالإضافة الى مجمع عسكري تابع لحماس يستخدم لتدريب وتجارب صاروخية”.

وحمل الاحتلال، “حماس” مسؤولية ما يجري في قطاع غزة وينطلق منه، مشيرًا إلى أنه سيتحرك وفق الحاجة في مواجهة المحاولات للمساس بسيادة “إسرائيل”.

من جانبها، أكدت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي أن المقاومة أطلقت رشقات صاروخية تجاه مواقع ومغتصبات العدو في ما يسمى بـ “غلاف غزة، رداً على قصف مواقعها وفي إطار معادلة القصف بالقصف

إلى ذلك، دوت صافرات الانذار في مستوطنة سديروت والنقب الغربي عقب إطلاق المقاومة الفلسطينية رشقات صواريخ تجاه غلاف غزة.

وأضافت “فلسطين اليوم” ان طائرات الاحتلال عاودت استهداف أرضاً زراعية شرق حي التفاح شرقي غزة.

وذكر المتحدث باسم جيش الاحتلال، إنه تم إطلاق 13 قذيفة صاروخية من قطاع غزة، حيث تم اعتراض 8 منها، مشيرًا إلى أن الطائرات الحربية أغارت على عدة أهداف تابعة لحماس في قطاع غزة، ردًا على اطلاق القذائف الصاروخية من القطاع في ساعات الصباح الباكر.

المصدر: فلسطين اليوم