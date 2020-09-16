وزارة الصحة التونسية تعلن تسجيل 241 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 7623 وتسجيل 5 حالات وفاة جديدة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 16 2020 - 10:42

وزارة الصحة التونسية تعلن تسجيل 241 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 7623 وتسجيل 5 حالات وفاة جديدة

منذ 2 ساعة 16 September، 2020
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