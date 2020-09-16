جنوب شرق الولايات المتحدة يستعد لوصول الإعصار سالي

حذرت الأرصاد الجوية في الولايات المتحدة من أن الإعصار “سالي” المتوقع أن يصل إلى البر الأميركي ليل الثلاثاء-الأربعاء يهدد العديد من الولايات الواقعة في جنوب شرق البلاد بفيضانات “تاريخية” قد تكون مميتة.

ودعا الرئيس دونالد ترامب سكان ولايات ألاباما ولويزيانا وميسيسيبي إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر في مواجهة هذه الحالة المناخية “الخطرة للغاية”. مطمئنا في الوقت نفسه إلى أن الوضع “تحت السيطرة”، قائلاً “نحن نراقب الوضع من كثب”.

ووفقا لأحدث نشرة جوية أصدرها المركز الوطني للأعاصير في الساعة 21.00 ت غ. فإن شدة الرياح المصاحبة للإعصار سالي تراجعت قليلا إلى 130 كلم/ساعة. ليصبح بذلك إعصارا من الفئة الأولى على مقياس تصاعدي من خمس فئات.

وعلى الرغم من أن شدة الإعصار تراجعت بالمقارنة مع ما كان عليه في اليوم السابق حين بلغت سرعة الرياح المصاحبة له 155 كلم/ساعة (إعصار من الفئة الثانية). إلا أن الأرصاد الجوية والسلطات الوطنية والمحلية استمرت في دعوة السكان للاستعداد للأسوأ.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية