أ.ف.ب: عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في الهند يتخطى خمسة ملايين إصابة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 16 2020 - 08:32
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طائرات الاحتلال تستهدف عدة مواقع للمقاومة الفلسطينية شمال قطاع غزة
سرايا القدس: المقاومة أطلقت رشقات صاروخية تجاه عدد من المواقع والمستوطنات ردا على قصف غزة
الرئيس الأميركي دونالد ترامب يرعى توقيع نظامي الإمارات والبحرين إتفاقا للتطبيع مع العدو الصهيوني
الرئيس الامريكي يؤكد ان خمس دول اخرى قد تلتحق بمسار التطبيع مع الكيان الصهيوني
اعتصامات وفعاليات في مختلف المخيمات الفلسطينية في لبنان رفضاً للتطبيع وتنديدا بصفقة القرن
تظاهرات واعتصامات في مختلف مناطق الضفة الغربية رفضاً للتطبيع وتأكيداً على حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال
سلسلة بشرية في مدينة أم الفحم بالأراضي المحتلة ضمن اطار يوم الغضب الشعبي ضد التطبيع
المشاركون في الفعاليات يطالبون الشعوب العربية والإسلاميةَ بالانتفاض على الأنظمة التي "ارتضت أن ترتمي في أحضان العار"
حركة الجهاد الاسلامي: ما جرى التوقيع عليه ليس اتفاقا للتطبيع انما اعلان الانتقال الى اقامة حلف يكرس الهيمنة
حركة الجهاد الاسلامي: اتفاقات الخيانة والعار هذه ليست الا لعنة ستطارد من وقعها مع كيان العدو ولن تحقق اي استقرار
الرئاسة الفلسطينية: ما جرى في البيت الابيض لن يحقق السلام في المنطقة
المطران عطا الله حنا للمنار: مظاهر التطبيع التي نراها تندرج باطار المؤامرة التي تستهدف فلسطين ولبنان والعراق وكل المشرق
المطران عطا الله حنا للمنار: نحن نؤكد كفلسطينيين ومن قلب مدينة القدس بأن التطبيع وترامب يخدمون كيان الاحتلال
المطران عطا الله حنا للمنار: نحن نراهن على الشعوب العربية ونثمن مواقفها ولا نراهن على الحكام الذين يذهبون نحو التطبيع
الشرطة الموريتانية تفرق بالقوة تظاهرات أمام السفارة الامريكية بالعاصمة نواكشوط تنديدا بالتطبيع مع الكيان الصهيوني
تظاهرة حاشدة في ولاية نيوجيرسي الامريكية للجاليات العربية والاسلامية تنديدا بصفقة القرن والتطبيع
تكتل لبنان القوي: نشجب بقوة الممارسات الميلشيوية والاستفزازية التي شهدها محيط المقر العام للتيار الوطني الحر في سن الفيل
تكتل لبنان القوي: نؤكد التمسك بالمبادرة الفرنسية ودعمها والحرص على نجاحها وابعادها عن اي تجاذبات داخلية او خارجية
الصحة اللبنانية: تسجيل 592 اصابة جديدة بفيروس كورونا و6 وفيات خلال الـ24 ساعة الاخيرة
وحدات من الجيش العراقي تتصدى لهجوم إرهابي على إحدى النقاط العسكرية في قرية الشحاطية بريف السلمية الشمالي الشرقي
مصادر عراقية تتحدث عن استهداف سيارة تابعة للاستخبارات الأميركية بعبوتين ناسفتين قرب قاعدة فكتوريا في بغداد
تكتل لبنان القوي: نشجب بقوة الممارسات الميلشيوية والاستفزازية التي شهدها محيط المقر العام للتيار الوطني الحر في سن الفيل
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام التالية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم التالي: 01594459
سانا: سقوط مروحية للإحتلال الأميركي في قرية تل حداد بمحافظة الحسكة والمدرعات الأميركية تطوق المكان
مراسل المنار عن مصدر أمني عراقي: انفجار عبوة ناسفة قرب أحد مداخل المنطقة الخضراء وسط بغداد دون خسائر تذكر
القضاء السوداني يرجئ محاكمة الرئيس المعزول عمر البشير إلى 22 أيلول المتهم بالاستيلاء على السلطة في انقلاب 1989
رئيس الوزراء اليوناني: ما زال أمام تركيا وقت لاتخاذ مزيد من الخطوات لخفض التوتر وتقليل التصعيد في شرق المتوسط
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام التالية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام التالية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم التالي: 01594459
الكرملين: وزير الخارجية الروسي ونظيره المصري يؤكدان في مكالمة هاتفية ضرورة ايجاد تسوية سلمية في سوريا سريعا
الكرملين: وزير الخارجية الروسي ونظيره المصري يؤكدان في مكالمة هاتفية ضرورة ايجاد تسوية سلمية في سوريا سريعا
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام التالية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم التالي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم التالي: 01594459
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام التالية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم التالي: 01594459
أ.ف.ب: عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في الهند يتخطى خمسة ملايين إصابة
منذ 32 mins
16 September، 2020
الهند
كورونا في الهند
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