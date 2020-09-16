أ.ف.ب: عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في الهند يتخطى خمسة ملايين إصابة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 16 2020 - 08:32

أ.ف.ب: عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في الهند يتخطى خمسة ملايين إصابة

منذ 32 mins 16 September، 2020
أخبار موقع المنار

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