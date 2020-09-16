ابرز ما جاء في عناوين و أسرار الصحف المحلية الصادرة يوم الأربعاء في 16 ايلول 2020.
العناوين
الأخبار :
– هكذا… الصورة أوضح!
– نيران أميركية على ماكرون… وأديب على مشارف الاعتذار: المبادرة الفرنسية تترنّح
– قراءة أولية في حكم المحكمة الخاصة باغتيال الحريري [2/2]: القضاة «يتهمون» المدعي العـام بـ«الفشل» و«الإخفاق»
البناء :
– السنيورة يريد المالية… وأديب يشاور باريس… وماكرون يحسم موقفه اليوم… والخميس حاسم
– مشاورات بعبدا: الثنائيّ متمسك بالماليّة وتسمية وزرائه مقاطعة قواتيّة اشتراكيّة
– حردان لمداورة تعزّز مسار الدولة المدنيّة بدلاً من استفزاز خطوط تماس طائفيّة
الديار :
– تريّث فرنسي ونصيحة للرئيس المكلف بمزيد من الاستشارات أو الاعتذار
– حزب الله : “المالية” للثنائي .. واحادية الحريري بتشكيل الحكومة ستأخذ البلد للمجهول
– الوطني الحرّ : دعوى قضائية ضدّ جعجع لتنظيمه حادثة ميرنا الشالوحي
اللواء :
– مشاورات بعبدا لم تمنع الإنزلاق: تشكيلة أديب اليوم أو الإعتذار! ”
– الثنائي” يقفل باب المساعي.. وماكرون يراجع المبادرة ويستعد
الجمهورية :
– الثنائي يرفض “الداخلية” مقابل ”المالية”. .
– واشنطن تحذّر باريس من ضياع مبادرتها
– التأليف في ذروة التعقيد
– سبحة التطبيع تكر
النهار :
– تعميم “أمر العمليات”… وأديب نحو الاعتذار
الاسرار
البناء
قالت مصادر فرنسية إن القرار النهائي حول المبادرة نحو لبنان متخذ سلفاً وهو عدم الفشل، وإن مساعي تصحيح المسار واستيعاب التشنجات أمامها وقت إضافي وإن دوراً مباشراً للإليزيه سيظهر في منع سقوط فرصة حكومة الرئيس مصطفى أديب.
قال مصدر خليجي إن امتناع رأس السلطة في كل من البحرين والإمارات عن المشاركة في حفل البيت الأبيض لتوقيع الاتفاق مع “إسرائيل” يدل على حجم الشعور بالضعف عن تغطية الاتفاق ويطرح تساؤلات حول مدى صمود الاتفاقات إذا تصاعد الوضع في فلسطين.
الجمهورية
ـ لا يترك مسؤولون في تيار مناسبة إلا ويشيرون خلالها الى أن التيار سبق وحذر من تداعيات إنتخاب مرجعية دستورية.
ـ أبلغت شخصية مواكبة عن قرب لملف تشكيل الحكومة الى حزب بارز الحرص على تجنب التصعيد السياسي معه.
ـ بدأ مقر غير مدني سياسة تقشفية تعاطفا مع المجتمع اللبناني الذي أصبح يرزح تحت خط الفقر.
اللواء
ـ حدث تباين بين قيادة دولية وأخرى عربية على خلفية ضم شخصية صديقة لدولة كبرى إلى لجنة دستورية عليا..
ـ طُلب من نواب وكوادر حزب بارز، حصر التعاطي بمبادرة حسّاسة، بنائب واحد، في هذه المرحلة.
ـ لمس خبراء ماليون، تحسناً في مالية “المركزي” من دون الغوص في حيثيات هذه المعطيات
الأنباء
– يتردد أن المؤتمر الصحفي الذي عقده أحد النواب كان نسّقه بالكامل، بما فيه بعض “الشطحات الكلامية”، مع حزب فاعل.
– اتّضح أن الدور الذي يلعبه وزير سابق إلى جانب مسؤول رسمي، ساهم في إبعاد العديد من الشخصيات التي كانت مُخلصة لهذا المسؤول
النهار
ـ لوحظ ان اللقاء التشاوري السني بات محصورا بالنائب فيصل كرامي فيما يطل النائب عبد الرحيم مراد عند الكلام عن مرشحين لرئاسة الحكومة فقط.
ـ فوجئت اوساط القوات اللبنانية ببيان المؤسّسة العسكرية بعد مواجهات ميرنا الشالوحي من دون انتظار جلاء الحقيقة، على اعتبار أن علاقة وثيقة بين قائد هذه المؤسّسة وحزب القوات والتواصل بينهما أكثر من إيجابي.
ـ تخوفت مصادر سياسية مطلعة من ان تؤدي المواجهات المبطنة ما بين القوى السياسية الى توسع رسائل الشارع وتحولها مواجهات ومعارك متنقلة.
المصدر: صحف