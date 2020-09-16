ابرز ما جاء في عناوين و أسرار الصحف المحلية الصادرة يوم الأربعاء في 16 ايلول 2020.

العناوين

الأخبار :

– هكذا… الصورة أوضح!

– نيران أميركية على ماكرون… وأديب على مشارف الاعتذار: المبادرة الفرنسية تترنّح

– قراءة أولية في حكم المحكمة الخاصة باغتيال الحريري [2/2]: القضاة «يتهمون» المدعي العـام بـ«الفشل» و«الإخفاق»

البناء :

– السنيورة يريد المالية… وأديب يشاور ‏باريس… وماكرون يحسم موقفه اليوم… ‏والخميس حاسم

– مشاورات بعبدا: الثنائيّ متمسك بالماليّة وتسمية وزرائه مقاطعة قواتيّة اشتراكيّة

– حردان لمداورة تعزّز مسار الدولة المدنيّة بدلاً من استفزاز خطوط تماس ‏طائفيّة

الديار :

– تريّث فرنسي ونصيحة للرئيس المكلف بمزيد من ‏الاستشارات أو الاعتذار

– حزب الله : “المالية” للثنائي .. واحادية الحريري بتشكيل ‏الحكومة ستأخذ البلد للمجهول

– الوطني الحرّ : دعوى قضائية ضدّ جعجع لتنظيمه حادثة ‏ميرنا الشالوحي

اللواء :



– مشاورات بعبدا لم تمنع الإنزلاق: تشكيلة أديب اليوم أو ‏الإعتذار‎!‎ ‎‎”‎

– الثنائي” يقفل باب المساعي.. وماكرون يراجع المبادرة ويستعد

الجمهورية :

– الثنائي يرفض “الداخلية” مقابل ‏‏”المالية”. .

– واشنطن تحذّر باريس من ‏ضياع مبادرتها

– التأليف في ذروة التعقيد

– سبحة التطبيع تكر

النهار :

– تعميم “أمر العمليات”… وأديب نحو الاعتذار

الاسرار

البناء

قالت‎ ‎مصادر‎ ‎فرنسية‎ ‎إن‎ ‎القرار‎ ‎النهائي‎ ‎حول‎ ‎المبادرة‎ ‎نحو‎ ‎لبنان‎ ‎متخذ‎ ‎سلفاً‎ ‎وهو‎ ‎عدم‎ ‎الفشل،‎ ‎وإن‎ ‎مساعي‎ ‎تصحيح‎ ‎المسار‎ ‎واستيعاب‎ ‎التشنجات‎ ‎أمامها‎ ‎وقت‎ ‎إضافي‎ ‎وإن‎ ‎دوراً‎ ‎مباشراً‎ ‎للإليزيه‎ ‎سيظهر‎ ‎في‎ ‎منع‎ ‎سقوط‎ ‎فرصة‎ ‎حكومة‎ ‎الرئيس‎ ‎مصطفى‎ ‎أديب‎. ‎

قال‎ ‎مصدر‎ ‎خليجي‎ ‎إن‎ ‎امتناع‎ ‎رأس‎ ‎السلطة‎ ‎في‎ ‎كل‎ ‎من‎ ‎البحرين‎ ‎والإمارات‎ ‎عن‎ ‎المشاركة‎ ‎في‎ ‎حفل‎ ‎البيت‎ ‎الأبيض‎ ‎لتوقيع‎ ‎الاتفاق‎ ‎مع‎ “‎إسرائيل‎” ‎يدل‎ ‎على‎ ‎حجم‎ ‎الشعور‎ ‎بالضعف‎ ‎عن‎ ‎تغطية‎ ‎الاتفاق‎ ‎ويطرح‎ ‎تساؤلات‎ ‎حول‎ ‎مدى‎ ‎صمود‎ ‎الاتفاقات‎ ‎إذا‎ ‎تصاعد‎ ‎الوضع‎ ‎في‎ ‎فلسطين‎.‎

الجمهورية‎

ـ لا يترك مسؤولون في تيار مناسبة إلا ويشيرون خلالها الى أن التيار سبق وحذر من تداعيات إنتخاب مرجعية ‏دستورية‎.

ـ أبلغت شخصية مواكبة عن قرب لملف تشكيل الحكومة الى حزب بارز الحرص على تجنب التصعيد السياسي معه‎.

ـ بدأ مقر غير مدني سياسة تقشفية تعاطفا مع المجتمع اللبناني الذي أصبح يرزح تحت خط الفقر‎.‎

اللواء‎

ـ حدث تباين بين قيادة دولية وأخرى عربية على خلفية ضم شخصية صديقة لدولة كبرى إلى لجنة دستورية عليا‎..

ـ طُلب من نواب وكوادر حزب بارز، حصر التعاطي بمبادرة حسّاسة، بنائب واحد، في هذه المرحلة‎.

ـ لمس خبراء ماليون، تحسناً في مالية “المركزي” من دون الغوص في حيثيات هذه المعطيات‎

الأنباء

– يتردد أن المؤتمر الصحفي الذي عقده أحد النواب كان نسّقه بالكامل، بما فيه بعض “الشطحات الكلامية”، مع حزب ‏فاعل‎.‎

– اتّضح أن الدور الذي يلعبه وزير سابق إلى جانب مسؤول رسمي، ساهم في إبعاد العديد من الشخصيات التي كانت ‏مُخلصة لهذا المسؤول

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النهار‎

ـ لوحظ ان اللقاء التشاوري السني بات محصورا بالنائب فيصل كرامي فيما يطل النائب عبد الرحيم مراد عند الكلام عن ‏مرشحين لرئاسة الحكومة فقط‎.

ـ فوجئت اوساط القوات اللبنانية ببيان المؤسّسة العسكرية بعد مواجهات ميرنا الشالوحي من دون انتظار جلاء الحقيقة، على ‏اعتبار أن علاقة وثيقة بين قائد هذه المؤسّسة وحزب القوات والتواصل بينهما أكثر من إيجابي‎.

ـ تخوفت مصادر سياسية مطلعة من ان تؤدي المواجهات المبطنة ما بين القوى السياسية الى توسع رسائل الشارع وتحولها ‏مواجهات ومعارك متنقلة‎.‎

المصدر: صحف