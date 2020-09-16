البرازيل تسجل أكبر حصيلة يومية لضحايا كورونا منذ أسبوعين

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية عن تسجيل 1113 وفاة جديدة بفيروس كورونا في البلاد، ما يعتبر أعلى حصيلة يومية منذ 2 سبتمبر الجاري.

وأشارت وزارة الصحة يوم الثلاثاء، إلى أن إجمالي عدد الوفيات جراء فيروس كورونا في البلاد وصل إلى 133 ألفا و119 حالة.

وسجلت البرازيل أيضا 36653 إصابة جديدة بالفيروس خلال اليوم الأخير، ليصل إجمالي عدد الإصابات إلى 4 ملايين و382 ألفا و263 حالة.

يذكر أن البرازيل سجلت ثاني أكبر حصيلة وفيات كورونا في العالم بعد الولايات المتحدة، وثالث أكبر حصيلة إصابات بعد الولايات المتحدة والهند.

المصدر: وكالة رويترز