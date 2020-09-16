مقاتلات روسية تعترض طائرات أمريكية وغربية قرب أجواء روسيا

أعلن المركز الوطني الروسي لإدارة شؤون الدفاع، عن اعتراض المقاتلات التابعة لقوات الدفاع الجوي الروسية عدة طائرات أجنبية معظمها أمريكية، قرب أجواء روسيا.

وذكر المركز أن مقاتلة “سو-27” اعترضت يوم الثلاثاء طائرتي استطلاع من نوع RC-135، إحداهما للقوات الأمريكية والثانية للبريطانية، فوق مياه البحر الأسود.

وفوق بحر البلطيق أقلعت مقاتلة “سو-27” لاعتراض طائرة P-8A Poseidon للقوات الجوية الأمريكية.

وقبل ذلك رافقت مقاتلتا “ميغ-31″ و”سو-35 إس” قاذفة استراتيجية أمريكية من نوع B-1B Lancer فوق بحري بيرنغ وأوخوتسك بالشرق الأقصى الروسي.

ولم تسمح الطائرات الروسية للطائرات الأجنبية بانتهاك أجواء البلاد، وعادت إلى قواعدها بعد تغيير الطائرات الأجنبة مساراتها.

وكان وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو قد أشار في مطلع الشهر الجاري إلى ارتفاع عدد التحليقات الاستطلاعية لطيران دول الناتو بالقرب من الحدود الروسية بنسبة 30% بالمقارنة مع العام الماضي.

المصدر: وكالات