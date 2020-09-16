وحدة إدارة الكوارث في اتحاد بلديات قضاء صور: تسجيل 15 إصابة مثبتة مخبريا كلها لمقيمين مخالطين

أفادت “وحدة إدارة الكوارث في اتحاد بلديات قضاء صور”، بناء لتقرير رئيس طبابة القضاء وسام غزال، بتسجيل 15 إصابة ب covid-19 مثبتة ومؤكدة مخبريا اليوم، وكل الإصابات لمقيمين مخالطين بينهم إصابتان اثنتان من التابعية الفلسطينية.

وتوزعت الإصابات اليوم على النحو الآتي: صور 5، طيرفلسية 2، الرشيدية 2، معركة 1،صريفا 1، مروحين 1، القليلة 1، الحوش 1،العباسية 1، وبذلك يرتفع عدد المصابين في القضاء إلى 717 مصابا، وقد توزعوا على الشكل الآتي:

177 حالة وافدة (3 حالات وفاة)، 530 حالة محلية (528 حالة من المخالطين)، بينها 95 حالة لمواطنين من التابعية الفلسطينية، و15 حالات من التابعية السورية، وحالتان اثنتان من التابعية العراقية، و108 حالة من قوات الطوارئ الدولية (اليونيفيل)، و12 حالات وفاة محلية.

وقد تماثل 270 منهم الى الشفاء في شكل تام بعد تسجيل اليوم 3 حالات شفاء اليوم.

وبسبب استمرار تزايد أعداد المصابين وفق تقارير وزارة الصحة العامة، نصحت “وحدة إدارة الكوارث” لجميع القاطنين في قضاء صور، الاستمرار في الالتزام التام بعدم الاختلاط وتطبيق كل التعليمات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء وإرشادات وزارة الصحة العامة لتفادي أي إصابة او ضرر محتمل.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام