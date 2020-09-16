بلدية بنعفول اكدت اصابة واحدة في البلدة

افادت بلدية بنعفول قضاء صيدا أنه وبعد اجراء فحص PCR لاحدى المواطنات تبين انها مصابة بفايروس كورونا covid-19 وان نتيجة الفحص جاءت إيجابية.

والسيده المذكورة هي قيد الحجر المنزلي ويتم متابعتها من المعنيين في هذا الشأن.

وافادت خلية الطوارىء في البلدة أنه تم إجراء فحوصات لجميع المخالطين للمصابة من الفئة الأولى وجاءت جميع النتائج سلبية.

واملت من الجميع التزام التعليمات الصادرة عن وزارتي الصحة والداخلية وتنفيذ التوصيات في ما خص الكمامة والتباعد والتزام كل معايير السلامة العامة في ما يتعلق بالوباء.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام