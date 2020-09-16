الجيش: سلسلة خروق جوية جوية معادية

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:”خرقت 6 طائرات حربية تابعة للعدو الإسرائيلي، بتاريخ 15/9/2020 اعتبارا من الساعة 11.05 ولغاية الساعة 12.50 الأجواء اللبنانية، ونفذت طيرانا دائريا فوق مختلف المناطق اللبنانية.

تتم متابعة موضوع الخروق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان”.

وبتاريخ 14/9/2020 اعتبارا من الساعة 17.55 ولغاية تاريخ 15/9/2020 الساعة 15.15 تم تسجيل 8 خروق جوية معادية تخللها تنفيذ طيران دائري فوق مناطق الجنوب.

تتم متابعة موضوع الخروقات بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.

وبتاريخ 14/9/2020 اعتبارا من الساعة 3.35 ولغاية الساعة 20.25 تم تسجيل 8 خروقات جوية معادية تخللها تنفيذ طيران دائري فوق مناطق الجنوب، بيروت وضواحيها وبعبدا.

تتم متابعة موضوع الخروق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام