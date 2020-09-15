بالفيديو | بالتزامن مع توقيع اتفاقات التطبيع في واشنطن.. قصف صاروخي يستهدف مستوطنات غلاف غزة

أفادت وسائل إعلام العدو، مساء اليوم الثلاثاء، باصابة 6 مستوطنين اسرائيليين جراء سقوط صواريخ أطلقت من قطاع غزة على مستوطنتي أسدود وعسقلان، تزامنا مع مراسم توقيع اتفاقات التطبيع مع الإمارات والبحرين.

ودوت صفارات الإنذار في مستوطنتي أسدود وعسقلان في غلاف غزة، حيث هرع مئات المستوطنين إلى الملاجئ.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال إنه تم رصد إطلاق صاروخين من قطاع غزة باتجاه الأراضي الإسرائيلية اعترضت القبة الحديدية صاروخاً واحداً.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تجري فيه في واشنطن مراسم التوقيع على تطبيع العلاقات بين الكيان الإسرائيلي والإمارات والبحرين بوساطة الولايات المتحدة.

وسخر زعيم حزب “يسرائيل بيتنيو” أفيغدور ليبرمان، من رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو، بسبب صواريخ قطاع غزة.

وقال ليبرمان عبر حسابه بموقع تويتر: “بينما يحتفل بيبي نتنياهو في واشنطن، حماس تحتفل في أسدود وعسقلان”.

المصدر: وكالة يونيوز