مستوطنون يتداولون فيديو يظهر اضرارا واسعة في اسدود جراء سقوط صاروخ فلسطيني – موقع قناة المنار – لبنان
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September 15 2020 - 21:06

مستوطنون يتداولون فيديو يظهر اضرارا واسعة في اسدود جراء سقوط صاروخ فلسطيني

منذ 14 mins 15 September، 2020
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