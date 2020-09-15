الاحتلال يتحدث عن رشقة صواريخ أطلقت من #غزة خلال توقيع #اتفاق_العار في البيت الأبيض (المركز الفلسطيني للاعلام) – موقع قناة المنار – لبنان
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September 15 2020 - 21:06
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الرئيس الأميركي دونالد ترامب يرعى توقيع نظامي الإمارات والبحرين إتفاقا للتطبيع مع العدو الصهيوني
الرئيس الامريكي يؤكد ان خمس دول اخرى قد تلتحق بمسار التطبيع مع الكيان الصهيوني
القوى الفلسطينية على اختلافها تصف اليوم "باليوم الأسود" وتدعو إلى اعتباره يوم غضب شعبي انتفاضي
اعتصامات وفعاليات في مختلف المخيمات الفلسطينية في لبنان رفضاً للتطبيع وتنديدا بصفقة القرن
تظاهرات واعتصامات في مختلف مناطق الضفة الغربية رفضاً للتطبيع وتأكيداً على حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال
سلسلة بشرية في مدينة أم الفحم بالأراضي المحتلة ضمن اطار يوم الغضب الشعبي ضد التطبيع
المشاركون في الفعاليات يطالبون الشعوب العربية والإسلاميةَ بالانتفاض على الأنظمة التي "ارتضت أن ترتمي في أحضان العار"
المطران عطا الله حنا للمنار: مظاهر التطبيع التي نراها تندرج باطار المؤامرة التي تستهدف فلسطين ولبنان والعراق وكل المشرق
المطران عطا الله حنا للمنار: نحن نؤكد كفلسطينيين ومن قلب مدينة القدس بأن التطبيع وترامب يخدمون كيان الاحتلال
المطران عطا الله حنا للمنار: نحن نراهن على الشعوب العربية ونثمن مواقفها ولا نراهن على الحكام الذين يذهبون نحو التطبيع
البحرينيون يواصلون تحركاتهم رفضاً لتوقيع اتفاق التطبيع بين نظام المنامة والكيان الصهيوني الغاصب
المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي: على الدول المطبعة مع الكيان الصهيوني أن تتحمل تداعيات تدخله الخطير في المنطقة
ربيعي: أي تحرك للتطبيع مع الاحتلال هو خطأ استراتيجي جسيم سيؤدي إلى تعزيز قدرة فصائل المقاومة
ربيعي: نحذر الولايات المتحدة من ارتكاب أي خطأ استراتيجي بحق إيران في أعقاب تهديدات الرئيس الأميركي لأن الرد سيكون حاسماً
الشرطة الموريتانية تفرق بالقوة تظاهرات أمام السفارة الامريكية بالعاصمة نواكشوط تنديدا بالتطبيع مع الكيان الصهيوني
تظاهرة حاشدة في ولاية نيوجيرسي الامريكية للجاليات العربية والاسلامية تنديدا بصفقة القرن والتطبيع
الجيش اللبناني يدعو إلى الإلتزام بالتعبير السلمي عن الرأي وعدم القيام بكل ما من شأنه زعزعة الاستقرار والامن
تكتل لبنان القوي: نشجب بقوة الممارسات الميلشيوية والاستفزازية التي شهدها محيط المقر العام للتيار الوطني الحر في سن الفيل
تكتل لبنان القوي: نؤكد التمسك بالمبادرة الفرنسية ودعمها والحرص على نجاحها وابعادها عن اي تجاذبات داخلية او خارجية
الصحة اللبنانية: تسجيل 592 اصابة جديدة بفيروس كورونا و6 وفيات خلال الـ24 ساعة الاخيرة
اعلام العدو يتحدث عن اصابة 6 مستوطنين بجروح جراء سقوط صواريخ على مستوطنات شمال قطاع غزة
سانا: سقوط مروحية للإحتلال الأميركي في قرية تل حداد بمحافظة الحسكة والمدرعات الأميركية تطوق المكان
مراسل المنار عن مصدر أمني عراقي: انفجار عبوة ناسفة قرب أحد مداخل المنطقة الخضراء وسط بغداد دون خسائر تذكر
القضاء السوداني يرجئ محاكمة الرئيس المعزول عمر البشير إلى 22 أيلول المتهم بالاستيلاء على السلطة في انقلاب 1989
رئيس الوزراء اليوناني: ما زال أمام تركيا وقت لاتخاذ مزيد من الخطوات لخفض التوتر وتقليل التصعيد في شرق المتوسط
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام التالية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام التالية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم التالي: 01594459
المفوضة الأممية لحقوق الإنسان: نشعر بالقلق تجاه اعتقال ناشطات حقوق المرأة في السعودية ونطالب بإطلاق سراحهن
الأمم المتحدة: ترحيل دول الاتحاد الأوروبي للمهاجرين عبر حدودها البحرية والبرية بشكل جماعي ينتهك التزاماته القانونية
الخارجية الايرانية: ايران ستتابع موضوع اغتيال الشهيد قاسم سليماني في اطار القوانين الدولية وعلى جميع المستويات
الكرملين: وزير الخارجية الروسي ونظيره المصري يؤكدان في مكالمة هاتفية ضرورة ايجاد تسوية سلمية في سوريا سريعا
الكرملين: وزير الخارجية الروسي ونظيره المصري يؤكدان في مكالمة هاتفية ضرورة ايجاد تسوية سلمية في سوريا سريعا
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام التالية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم التالي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم التالي: 01594459
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام التالية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم التالي: 01594459
الاحتلال يتحدث عن رشقة صواريخ أطلقت من #غزة خلال توقيع #اتفاق_العار في البيت الأبيض (المركز الفلسطيني للاعلام)
منذ 15 mins
15 September، 2020
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