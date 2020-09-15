الاحتلال يتحدث عن رشقة صواريخ أطلقت من #غزة خلال توقيع #اتفاق_العار في البيت الأبيض (المركز الفلسطيني للاعلام) – موقع قناة المنار – لبنان
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September 15 2020 - 21:06

الاحتلال يتحدث عن رشقة صواريخ أطلقت من #غزة خلال توقيع #اتفاق_العار في البيت الأبيض (المركز الفلسطيني للاعلام)

منذ 15 mins 15 September، 2020
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