اعلام الاحتلال: 4 اصابات بين المستوطنين جراء صاروخ اطلق من قطاع #غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 15 2020 - 21:06

اعلام الاحتلال: 4 اصابات بين المستوطنين جراء صاروخ اطلق من قطاع #غزة

منذ 17 mins 15 September، 2020
أخبار موقع المنار

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