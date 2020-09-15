خلية الازمة في برقايل اعلنت عن 15 اصابة مؤكدة

اعلنت خلية الازمة في برقايل انها ستبادر الى توزيع 3000 كمامة و20 ميزان لفحص الحرارة على المدارس والمساجد من اجل المساعدة على تطبيق الإرشادات وتحسين نسبة الوقاية وذلك بهبة من بعض المغتربين ، وانها تبلغت من محافظة عكار ان عدد الاصابات المسجلة رسميا في برقايل بلغ خمس عشرة حالة، وان اللجنة التربوية تتابع برنامجها في التواصل مع المدارس الرسمية والخاصة للمساعدة في عملية الوقاية.

وان اللجنة الطبية تقوم بمواصلة نشر التوعية والتعاون عبر الإجابة على كل الاسئلة والمساعدة الفورية.

وتمنت على المخالطين الذين لم يتم التبليغ عنهم ومن يتحسسون عوارض المرض المبادرة الى الاتصال بالخلية للمساعدة.

واملت الاستمرار بالتقيد الدائم بمبادئ الوقاية (كمامة، غسل اليدين، احترام مسافة مترين تباعد)، ومن المحجورين عموما الالتزام بمدة الأربعة عشر يوما من الحجر حتى وإن جاءت النتائج سلبية”، كما تمنت على اصحاب المؤسسات والمصالح تطبيق التبعاد الاجتماعي واستخدام الكمامات.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام