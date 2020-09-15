اعتصامات ومسيرات غاضبة في مخيمات لبنان: تأكيد على المقاومة والوحدة وتنديد بالتطبيع

شهدت المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان اليوم، تلبية لفصائل الثورة الفلسطينية، اعتصامات وفعاليات حاشدة رفضا لصفقة القرن ومشروع الضم والتطبيع مع الاحتلال، وتزامنا مع اعتصامات ووقفات مماثلة داخل فلسطين وخارجها. وعمت المسيرات والاعتصامات مخيمات جنوب لبنان، كما كانت مخيمات الشمال والبقاع على موعد مع فعاليات مماثلة.

وشهد مخيم برج البراجنة في العاصمة بيروت اعتصاما حاشدا تحدث خلاله معاون العلاقات الفلسطينية في حزب الله عطا الله حمود، فاعتبر أن ما جرى من صورة وحدوية في بيروت ورام الله تأكيد على أن الوحدة الفلسطينية خيار أساسي في مواجهة كل مشاريع المتآمرين.

وشدد على أن المقاومة هي الطريق الوحيد لتحرير الأرض والمقدسات.

من جهته اعتبر عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين علي فيصل أن الراية المقاومة ستُسقط كل محاولات استعادة مفاعيل النكبة الأولى، أضاف “إن إسرائيل لن تكون في يوم من الأيام صديقا، ولن نسمح للتحالف الإقليمي الأمني بأن يرتكب مجازر جديدة. ولن يمر مثل هذا تحالف على حساب شعبنا وأمتنا العربية”.

من جهته، أشار ممثل حركة (حماس) في لبنان الدكتور أحمد عبد الهادي إلى رفض الفلسطينيين جميعا، وأحرار الأمة والعالم، للاتفاق الإماراتي البحريني مع الاحتلال.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام