الصحة اللبنانية: 6 حالات ايجابية على متن رحلات وصلت الى بيروت في 13 و14 الحالي – موقع قناة المنار – لبنان
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September 15 2020 - 19:34

الصحة اللبنانية: 6 حالات ايجابية على متن رحلات وصلت الى بيروت في 13 و14 الحالي

منذ 32 mins 15 September، 2020
وزارة الصحة
لبنان

أعلنت وزارة الصحة العامة في لبنان الثلاثاء “نتائج الدفعتين الأوليين من فحوص PCR لرحلات وصلت إلى بيروت وأجريت في المطار بتاريخ 13/9/2020 و14/9/2020 وأظهرت النتائج وجود ست (6) حالات إيجابية”.

وجاءت نتائج 13/9/2020 كالتالي:
رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 266 (حالتين إيجابيتين)
رحلة أبو ظبي : شركة MEA رقم 419 (جميعها سلبية)
رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 957 (جميعها سلبية)
رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 305 (جميعها سلبية)
رحلة أديس أبابا : الشركة الأثيوبية رقم 406 (جميعها سلبية)
رحلة اسطنبول : شركة Pegasus رقم 756 (جميعها سلبية)
رحلة لاغوس : شركة MEA رقم 572 (جميعها سلبية)
رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 418 (جميعها سلبية)
رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 131 (أربع حالات إيجابية)
رحلة باريس : شركة Air France رقم 566 (جميعها سلبية)

وجاءت نتائج 14/9/2020 كالتالي:
رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 711 (جميعها سلبية)
رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 953 (جميعها سلبية)
رحلة باريس : شركة MEA رقم 212 (جميعها سلبية)
رحلة برلين : شركة SR رقم 1510 (جميعها سلبية)
رحلة أبو ظبي : شركة EY رقم 535 (جميعها سلبية)
رحلة الدوحة : شركة MEA رقم 437 (جميعها سلبية)
رحلة جينيف : شركة MEA رقم 214 (جميعها سلبية)
رحلة ميلانو : شركة MEA رقم 236 (جميعها سلبية)
رحلة النجف : الشركة العراقية رقم 139 (جميعها سلبية)
رحلة باريس : شركة TO رقم 3980 (جميعها سلبية)
رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 957 (جميعها سلبية)
رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 416 (جميعها سلبية)
رحلة أضنا : شركة Pegasus رقم 6700 (جميعها سلبية)”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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