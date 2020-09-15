مرتضى: لبنان بأمسّ الحاجة لتطوير الإنتاج المحلي

أكد وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس مرتضى على “ضرورة المثابرة في العمل لتحسين أوضاع الصيادين من خلال تطوير القطاع والتشريعات اللازمة والعمل للبحث عن مخزونات سمكية جديدة وأفق جديد للصيد البحري المستدام، وكذلك تطوير قطاع تربية الأسماك من خلال تقنيات حديثة والعمل علي تحسين الأعلاف المحلية وتطوير قدرات التربية ومكافحة أمراض الأسماك”.

وأشار مرتضى خلال إطلاق مشروع المسح الوطني الشامل لمزارع تربية الأسماك في لبنان الثلاثاء الى ان “الدوائر المختصة في وزارة الزراعة تعمل على إعادة دمج الشباب اللبناني في قطاع الصيد البحري وتربية الأحياء المائية”، وتابع “لبنان بأمس الحاجة الى تطوير إنتاج محلي لتأمين التوازن بالأمن الغذائي من خلال جذب هذه الشريحة من خلال تطوير أعمال موازية لهم”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام