رئيس مجلس النواب استقبل لازاريني وكوبيتش وخطار والفرزلي

استقبل رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري، في عين التينة، بعد ظهر اليوم، نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي، في حضور النائب علي حسن خليل، حيث تم عرض للاوضاع العامة وشؤون مجلسية.

بعد اللقاء قال الفرزلي: “طبعا كالعادة كانت مناسبة للوقوف على كامل التطورات التي تدور على الواقع اللبناني والساحة اللبنانية وانعكاس ذلك، وما قد يترتب من انعكاسات على الساحة البرلمانية. كما دائما تأكدت اكثر من اي وقت مضى ان الرئيس بري لا يمكن الا ان يستلهم المصلحة الوطنية العليا في اي قرار يتخذه بأي شأن يتعلق بتطور مسار الامور.

اضاف: “الغاية الرئيسية لا تزال التمسك بكيفية اعادة تفعيل عمل المؤسسات، والمؤسسات الدستورية بشكل خاص، ومن هنا يأتي الدور البرلماني والمجلسي والذي تدارسنا أيضا البدء بتفعيل دراسة كل القوانين المتعلقة الموجودة والتي ستأتي قريبا، خاصة تلك المتعلقة بإعادة اعمار بيروت جراء ما خلفه الانفجار الذي حصل في المرفأ ومشاريع القوانين الاصلاحية الموجودة في المجلس وأيضا اعادة تفعيل ما هو مطلب مركزي للبنانيين وهو قانون الانتخابات النيابية وهناك مشاريع قوانين في اللجان المشتركة وسيصار الى اعادة تفعيل هذا القانون بشكل واضح وتفعيل العمل في سبيل اصدار قانون انتخابات نيابية وهذا مطلب كان وما يزال مطلبا أساسيا عند كافة الفئات اللبنانية”.

وعن الشأن الحكومي ومسار التأليف أجاب الفرزلي: “لا تزال الامور قيد الدرس، هناك اصرار على التعاطي بهذه المسألة بشكل ايجابي، اعتقد ان هناك ايجابية من اجل بلوغ الهدف المنشود واذا ما كان هناك من تفكير يريد المحافظة على استقرار البلد فالرئيس بري لن يكون الا بموقع المتلقف ايجابيا لهذا التفكير”.

وعن المشاورات التي اجريت في القصر الجمهوري أشار الفرزلي الى ان “رئيس الجمهورية هو رئيس لكل اللبنانيين اراد ان يطلع من السادة النواب على آرائهم فلا مانع من ذلك”.

خطار

وكان بري استقبل قبل الظهر المدير العام للدفاع المدني العميد ريمون خطار حيث جرى عرض لملف المتطوعين في الدفاع المدني، ونوه بري “بالجهود التي بذلها ويبذلها عناصر ومتطوعو هذه المؤسسة الوطنية في مختلف المجالات والاوقات”.

لازاريني

كما عرض اوضاع اللاجئين الفلسطينيين خلال استقباله المفوض العام لوكالة الامم المتحدة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الاونروا فيليب لازاريني.

كوبيتش

وبعد الظهر التقى بري المنسق الخاص للامين العام للامم المتحدة في لبنان يان كوبيتش وقد تم خلال اللقاء عرض للاوضاع العامة وآخر المستجدات”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام