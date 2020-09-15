مجلس الوزراء السوري يقرر في جلسته الأسبوعية إعادة تشغيل حركة الطيران عبر مطار دمشق الدولي أمام المسافرين في الأول من الشهر القادم وفق الشروط والمعايير التي تضمن السلامة العامة(سانا) – موقع قناة المنار – لبنان
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September 15 2020 - 18:04

مجلس الوزراء السوري يقرر في جلسته الأسبوعية إعادة تشغيل حركة الطيران عبر مطار دمشق الدولي أمام المسافرين في الأول من الشهر القادم وفق الشروط والمعايير التي تضمن السلامة العامة(سانا)

منذ 15 mins 15 September، 2020
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