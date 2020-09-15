بلدية #مشحا: 5 إصابات جديدة في البلدة

أعلنت بلدية مشحا في بيان ، عن “اجراء فحوصات ال pcr خلال 72 ساعة الماضية ل11 شخصا، وبنتيجة الفحص تبين وجود 5 اصابات جديدة بفيروس كورونا في البلدة”.

واشارت الى ان “جميع المصابين الجدد هم في الحجر المنزلي ولم يخالطوا احدا، وعليه تتابع البلدية بالتعاون مع طبيب القضاء الدكتور حسن شديد في وزارة الصحة المستجدات والتطورات الراهنة والحالات الحرجة”.

وتمنت البلدية “لجميع المصابين الشفاء العاجل والقريب”، طالبة من الاهالي “مزيدا من الوعي والانضباط والوقاية، فالاختلاط خطر، ووضع الكمامة اصبح من اوجب الواجبات”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام