اكتشاف “سفينة أشباح” غامضة بحالة ممتازة رغم بقائها 400 عام تحت الماء!

عثر غواصون على سفينة مغمورة في حالة ممتازة تقريبا على الرغم من مكوثها 400 عام تحت الماء، وذلك أثناء استكشافهم لبحر البلطيق قبالة سواحل فنلندا.

واكتشف فريق Badewanne غير الربحي، الكثير من حطام السفن سابقا، ولكن لم يسبق لهم أن رصدوا حطام سفينة قديمة لم تتضرر، مثل السفينة التجارية الهولندية، التي يعود تاريخها إلى القرن السابع عشر، في الوقت الذي امتدت فيه الإمبراطورية الهولندية عبر خمس قارات، وأصبحت قوة اقتصادية عظمى كانت مسؤولة بمفردها عن نصف الشحن البحري في أوروبا بحلول عام 1670.

ويُطلق على السفينة اسم “fluyt”، وهي نوع من السفن مصممة لتحمل أقصى حمولة مع عدد قليل من أفراد الطاقم. وعلى الرغم من استخدام الكثير من هذه السفن في ذلك الوقت، إلا أن القليل من الأمثلة ما تزال قائمة حتى اليوم.

وعثر على حطام السفينة بالقرب من مصب خليج فنلندا، على عمق نحو 280 قدما (85 مترا) تحت السطح.

وعلى الرغم من بعض الأضرار الطفيفة من شباك الصيد الحديثة، ما تزال السفينة سليمة إلى حد كبير ومحفوظة في المياه الجليدية.

وتشير درجات الحرارة الباردة والظلام وانخفاض مستويات الملح، إلى عدم وجود الكائنات الحية التي عادة ما تلتهم حطام السفن الخشبية. والسفينة في حالة جيدة، وما يزال الخبراء غير متأكدين من سبب غرقها.

وقال جوني بولكو، من فريق الغوص الذي وجدها Badewanne: “لا توجد تلميحات لذلك. الهيكل سليم. إنه في منتصف البحر، لذا لم تجنح السفينة. ربما انقلبت في عاصفة، أو حصل تسرب كبير فيها”.

المصدر: ذي صن