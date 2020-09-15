سريع: معركة الحرية مستمرة حتى دحر الغزاة المعتدين عن اليمن

أكد المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أن “اليمن قال كلمته خلال 2000 يوم من العدوان بأن معركة الحرية والاستقلال مستمرة حتى تحرير البلاد ودحر الغزاة المعتدين وأذنابهم من العملاء والخونة والمرتزقة”.

وقال سريع الثلاثاء بمناسبة مرور 2000 يوم من العدوان السعودي الاميركي على اليمن “بعون الله تعالى نجح شعبنا اليمني العظيم وأبطال قوات المسلحة من مجاهدي الجيش واللجان الشعبية في الصمود خلال 2000 يوم من العدوان على بلادنا”، واضاف “بالتأكيد من يصمد هذه الفترة قادر بعون الله على الصمود 4000 يوم بل وأكثر من ذلك”.

وحيا سريع “السيد القائد السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي فبإرادته وإدارته ها نحن اليوم نتجاوز بعون الله مسير 2000 يوم من الصمود بعد أن كان قد توقع الكثير أننا لن نتمكن من الصمود حتى لمدة 100 يوم فقط، والله يفعل ما يريد”، وتابع “إلى كل الأحرار من أبناء شعبنا العزيز ألف تحية لصمودكم لثباتكم لصبركم لدعمكم إخوانكم من المجاهدين الأبطال منتسبي قواتكم المسلحة واللجان الشعبية في مختلف جبهات العز والمجد والكرامة”.

المصدر: موقع انصار الله