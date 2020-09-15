توقيف سارق سيارات في رياق نشط في محافظة جبل لبنان

صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

“في إطار خطة العمل التي وضعتها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي للحد من سرقة السيارات على مختلف الأراضي اللبنانية، تقوم القطعات المختصة بتكثيف جهودها اليومية لكشف هوية الفاعلين وتوقيفهم.

ونتيجة المتابعة الحثيثة، توصلت هذه الشعبة الى تحديد هوية أحد منفذي عمليات سرقة السيارات ضمن محافظة جبل لبنان، ويدعى: غ. غ. (مواليد عام 1953، لبناني) وهو من أصحاب السوابق الجرمية بقضايا سرقة السيارات وتجارة المخدرات.

بتاريخ 11-9-2020، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكنت قوة خاصة تابعة لشعبة المعلومات من نصب كمين محكم على أوتوستراد رياق – بعلبك، نتج عنه توقيف المشتبه به على متن سيارة “رابيد” يستخدمها في تنفيذ عملياته، وضبط بحوزته أدوات تستخدم لسرقة السيارات، وكمية من مادة الكوكايين.

بالتحقيق معه، اعترف بإقدامه على تنفيذ أكثر من /5/ عمليات سرقة سيارات ضمن محافظة جبل لبنان، وذلك في مناطق ذوق مصبح، سن الفيل، الجديدة والمنصورية، وأنه يتقاضى مقابل كل عملية مبالغ مالية تتراوح بين /3/ و/5/ ملايين ليرة لبنانية عن كل سيارة.

أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع مع المضبوطات المرجع المختص، بناء على إشارة القضاء”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام