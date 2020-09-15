الصحة الإيرانية تسجل 2705 إصابة جديدة بـ “كورونا” و140 حالة وفاة

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة الايرانية سيما سادات لاري، تسجيل 2705 إصابات جديدة بفيروس كورونا، و140 حالة وفاة في غضون الـ 24 ساعة الماضية، مشيرة الى تعافي نحو 350 ألف شخص من المصابين لحد الآن. وقالت المتحدثة في تصريح الثلاثاء انه “من بين المصابين الجدد، تم ادخال 1299 شخصا مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج”.

ولفتت لاري الى تعافي 349 ألف و984 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن. واضافت ان 3811 شخصا من المصابين بفيروس كورونا ما زالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية المركزة. واشارت الى تسجيل 140 حالة وفاة من المصابين بفيروس كوفيد 19 ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 23453 حالة وفاة. واشارت المتحدثة باسم وزارة الصحة الايرانية الى اجراء 3 ملايين و613 ألف و891 اختبارا لتشخيص الإصابة بفيروس كوفيد-19 في جميع انحاء البلاد.

المصدر: مهر