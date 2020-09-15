قاليباف: علينا تحويل تهديد العدو إلى فرصة

أعلن رئيس مجلس الشورى الاسلامي الايراني محمد باقر قاليباف أنه “علينا جميعا في الحكومة والبرلمان ومعاهد البحوث والقطاع الصناعي، أن نعمل لتحويل تهديد العدو الى فرصة”. واضاف قاليباف بعد سماع تقرير وزير النفط في الجلسة العلنية لمجلس الشورى الاسلامي الثلاثاء “نظرا لاجراءات ومواقف العدو في الظروف الحالية والتي انتجت الضغوط القصوى الى جانب الحظر، فأننا في موضوع النفط لانستطيع اعتماد الاساليب والخطط السابقة”.

وأضاف “علينا القبول جميعا في الحكومة والبرلمان وفي مراكز الأبحاث وفي القطاع الصناعي، بأهمية تحويل تهديد العدو إلى فرصة، وتحديث الاساليب والأدوات والمعدات التقنية بما يتلاءم مع الظروف الحالية، وهذا ما يمكن تطبيقه في قطاعات الصناعة والتكنولوجيا التابعة لوزارة النفط، وهو أمر ممكن، وقد تم اتخاذ خطوات جيدة في هذا الاتجاه، واحرزنا تقدما واننا نفتخر بأن لدينا حوالي 14 مليون طن من المنتجات النفطية”.

المصدر: ارنا