ربيعي: أي خطوة لتطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني تشكل خطأ ستراتيجياً (ارنا) – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
September 15 2020 - 16:32

ربيعي: أي خطوة لتطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني تشكل خطأ ستراتيجياً (ارنا)

منذ 19 mins 15 September، 2020
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة