ترامب: لا مانع من بيع المقاتلة إف-35 للإمارات (روسيا اليوم) – موقع قناة المنار – لبنان
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September 15 2020 - 16:32

ترامب: لا مانع من بيع المقاتلة إف-35 للإمارات (روسيا اليوم)

منذ 22 mins 15 September، 2020
أخبار موقع المنار

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