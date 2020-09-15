التحكم المروري: اشغال على طريق عام ضهر البيدر عند مفرق فالوغا وحركة المرور ناشطة في المحلة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 15 2020 - 16:32

التحكم المروري: اشغال على طريق عام ضهر البيدر عند مفرق فالوغا وحركة المرور ناشطة في المحلة

منذ 52 mins 15 September، 2020
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