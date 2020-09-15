التحكم المروري: اشغال على طريق عام ضهر البيدر عند مفرق فالوغا وحركة المرور ناشطة في المحلة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 15 2020 - 16:32
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المخيمات الفلسطينية شمال لبنان تشهد يوم غضب شعبي احتجاجا على خيانة التطبيع الإماراتي البحريني مع العدو الإسرائيلي
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البحرينيون يواصلون تحركاتهم رفضاً لتوقيع اتفاق التطبيع بين نظام المنامة والكيان الإسرائيلي الغاصب
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الشيخ الديهي: من يدافع عن القدس يدافع عن مكة المكرمة ومن يتخلى عن القدس سيتخلى عن مكة المكرمة غداً
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ربيعي: أي تحرك للتطبيع مع الاحتلال هو خطأ استراتجي جسيم سيؤدي إلى تعزيز قدرة فصائل المقاومة
ربيعي: نحذر الولايات المتحدة من ارتكاب أي خطأ استراتيجي بحق إيران في أعقاب تهديدات الرئيس الأميركي لأن الرد سيكون حاسماً
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القضاء السوداني يرجئ محاكمة الرئيس المعزول عمر البشير إلى 22 أيلول المتهم بالاستيلاء على السلطة في انقلاب 1989
مفوض الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي: يجب وقف التصعيد من أجل التوصل لتسوية للأزمة في الشرق الأوسط
رئيس الوزراء اليوناني: ما زال أمام تركيا وقت لاتخاذ مزيد من الخطوات لخفض التوتر وتقليل التصعيد في شرق المتوسط
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الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام التالية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
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الأمم المتحدة: ترحيل دول الاتحاد الأوروبي للمهاجرين عبر حدودها البحرية والبرية بشكل جماعي ينتهك التزاماته القانونية
الخارجية الايرانية: ايران ستتابع موضوع اغتيال الشهيد قاسم سليماني في اطار القوانين الدولية وعلى جميع المستويات
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الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام التالية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم التالي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم التالي: 01594459
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام التالية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم التالي: 01594459
التحكم المروري: اشغال على طريق عام ضهر البيدر عند مفرق فالوغا وحركة المرور ناشطة في المحلة
منذ 52 mins
15 September، 2020
التحكم المروري
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