رئيس الوزراء اليوناني يعلن استعداد بلاده لبدء محادثات استكشافية “فوراً” إذا أنهت تركيا الاستفزازات (روسيا اليوم) – موقع قناة المنار – لبنان
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September 15 2020 - 16:32

رئيس الوزراء اليوناني يعلن استعداد بلاده لبدء محادثات استكشافية “فوراً” إذا أنهت تركيا الاستفزازات (روسيا اليوم)

منذ 53 mins 15 September، 2020
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