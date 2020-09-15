كما باقي الاسرى في معتقلات العدو.. الأسيران الاخرس وشعيبات يواجهان خطر الاصابة بكورونا

يواجه الأسيران الفلسطينيان ماهر الأخرس وعبد الرحمن شعيبات المضربين عن الطعام في معتقلات العدو الاسرائيلي، خطرا مضاعفا في ظل استمرار تصاعد انتشار فيروس كورونا المستجد بين صفوف الاسرى، عبر السجانين الصهاينة.

وأوضح “نادي الأسير الفلسطيني” في بيان له الثلاثاء أن “الأسير الأخرس المضرب منذ (51) يوماً، وعبد الرحمن شعيبات منذ (27) يوماً، يواجهان أوضاعاً صحية صعبة تزداد خطورتها مع مرور الوقت”، ولفت الى أن “سلطات الاحتلال تواصل استخدام أدواتها التنكيلية بحقهما، أبرزها: عزلهما في ظروف صعبة وقاسية ونقلهما المتكرر في محاولة لإنهاكهما جسدياً، وغيره”.

وجدد النادي مطالبته “بضرورة الضغط على الاحتلال للإفراج عن الأسيرين الأخرس وشعيبات ووقف سياسة الاعتقال الإداري”.

المصدر: فلسطين اليوم