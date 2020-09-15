ليبيا..أنباء عن نية السراج الاستقالة من منصبه

صرّح مصدر ليبي مطلع الثلاثاء، أن رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية، فائز السراج يعتزم إعلان استقالته. ونقلت وكالة بلومبرغ عن مصدر ليبي مطلع قوله إن رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبي فائز السراج يعتزم إعلان استقالته. يُذكر أن السراج ناقش خطط استقالته مع شركاء ليبيين ودوليين. وبحسب عدد من المصادر، فإنه سيعلن قراره بنهاية الأسبوع. وتشير الوكالة إلى أن السراج سيبقى على رأس حكومة تصريف الأعمال حتى المحادثات في جنيف الشهر المقبل.

هذا وسبق وأعلنت الحكومة المؤقتة المنبثقة عن البرلمان الليبي المنعقد في طبرق شرق ليبيا الأحد، أنها تقدمت باستقالتها إلى البرلمان، تزامنا مع التظاهرات الاحتجاجية التي تشهدها مدن شرق البلاد. وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة الليبية عزالدين الفالح، في بيان صحفي إن “رئيس الوزراء عبدالله الثني قدم استقالته من منصبه خلال اجتماع عقد مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح وبحضور عدد من وزراء حكومته”.

يذكر في هذا الصدد أن المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، سبق ونفى أوخر آب / أغسطس، ما ورد في بيان على حساب المجلس على موقع “تويتر”، بشأن تقديم الحكومة استقالتها، وتسليم مهامها للمشير خليفة حفتر، قائد الجيش الوطني الليبي. وأكد المكتب الإعلامي، عبر صفحته الرسمية على “فيس بوك”، أن ما ورد في البيان الذي تم نشره على حساب “تويتر”، أواخر الشهر المنصرم، مزور.

المصدر: سبوتنيك