وقفة غاضبة في الخليل رفضًا للتطبيع مع الاحتلال

شارك عشرات المواطنين ظهر الثلاثاء، في مسيرة غضب ومظاهرة حاشدة في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المتلة، رفضا للاحتلال وتنديدا بتوقيع اتفاقية التطبيع بين الإمارات والبحرين مع الاحتلال برعاية أمريكية. ورفع المشاركون الأعلام الفلسطينية مرددين الهتافات المنددة بالاحتلال وجرائمه، والرافضة للإعلان المشؤوم، مؤكدين أن “شعبنا سيواصل مسيرته النضالية وكفاحه ضد المشاريع والمخططات والاتفاقات الهادفة إلى تصفية قضيته”.

وندد المشاركون في الوقفة على دوار ابن رشد وسط المدينة، بالقرار المخزي للإمارات، بتطبيع علاقاتها مع الكيان الغاصب، تحت غطاء إقناع الاحتلال بوقف قرار الضم الباطل أصلا “لتبيع نفسها بلا مقابل”. وأكد المشاركون أن التوقيع العربي خيانة وانقلاب على الفلسطينيين وتحالف ضد قضيتنا وشعبنا وحقوقنا. وطالب المشاركون بالمسيرة الشعوب العربية بالتحرك ضد حكوماتها والوقوف وقفة عز مع الشعب الفلسطيني، وناشدوا بالوقوف وقفة عز والنزول للشوارع تعبيرا عن استنكارها ضد أنظمتها العميلة.

وشدد المشاركون على أنه يجب الاتفاق لحماية الأمة العربية من الاستعمار الذي عاد بقوة ليسرق مقدراتها لصالح الاحتلال الإسرائيلي. ويُشارك مئات الفلسطينيين بمختلف المدن اليوم الثلاثاء في مسيرات “يوم الرفض الشعبي” ضد اتفاق التطبيع بين الإمارات والبحرين والاحتلال الإسرائيلي. وقوبل إعلان اتفاق التطبيع بين والإمارات والبحرين والاحتلال برعاية أمريكية، باستنكار فلسطيني وعربي واسع، إذ عدته الفصائل الفلسطينية “طعنة في الظهر للقضية الفلسطينية”.

وأعلنت الفصائل الوطنية والإسلامية عن عدة فعاليات الثلاثاء في مناطق مختلفة بالضفة الغربية، وأشارت إلى أن فعالية ستكون في تمام الساعة الثانية عشرة على ميدان الشهداء في نابلس، بينما ستكون فعالية في تمام السادسة مساء على دوار المنارة في رام الله.

المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام