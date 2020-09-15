بلدية الشويفات: لا تفشي للفيروس انما اجراءات روتينية للتعقيم – موقع قناة المنار – لبنان
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September 15 2020 - 15:02

بلدية الشويفات: لا تفشي للفيروس انما اجراءات روتينية للتعقيم

منذ 34 mins 15 September، 2020
كوارث
لبنان

اصدر المكتب الإعلامي لبلدية مدينة الشويفات بيانا اشار فيه الى “أن لا تفشي لفيروس “كورونا” في صفوف الموظفين في البلدية كما يشاع ويتم التداول به، إنما اجراءات روتينية تقوم بها البلدية لتعقيم المبنى على أن تعاود العمل غدا، وعدد الإصابات لا يتخطى الإصابة الواحدة لغاية الآن”.

وأوضح المكتب الإعلامي بأن البلدية “تقوم بشكل دوري بفحوصات PCR للموظفين وخصوصا خلية أزمة فيروس كورونا وشرطة البلدية الذين هم على إحتكاك مباشر على الأرض”.

واكد البيان أن “الحالات الإيجابية التي تظهر يتم الحجر عليها ومراقبتها في المنازل”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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