لقاء تكريمي وداعي لـ”زاسبكين” في دارة مراد

أقام رئيس حزب الاتحاد النائب عبد الرحيم مراد بحضور الوزير السابق حسن مراد وأعضاء وكوادر حزب الاتحاد، لقاء تكريميا وداعيا لسفير روسيا الاتحادية الكسندر زاسبكين، تخلله كلمة لرئيس حزب الاتحاد النائب عبد الرحيم مراد، أشار فيها إلى”أهمية العلاقات مع روسيا الاتحادية، واستعرض تاريخ هذه العلاقة وتطورها مع الاتحاد السوفياتي، كما الصداقة العربية الروسية التي أرسى دعائمها الرئيس جمال عبد الناصر والقادة الروس، والتي حققت توازنا في السياسات الدولية تجاه مجرى الصراع العربي الصهيوني”.

وأضاف”اليوم تقف روسيا الاتحادية موقفا مشرفا تجاه القضايا العربية ومنها القضية الفلسطينية، وكذلك وقوفها بوجه الإرهاب الذي يحاول تهديد أمن ووحدة سوريا”.

وأشار إلى”الدور الذي لعبه السفير زاسبكين في تدعيم العلاقات الروسية اللبنانية والذي ترك بصمات إيجابية على تلك العلاقات متمنيا لسعادة السفير أن يبقى التواصل قائما وهو يغادر لبنان الذي ربطته به علاقات الود والتقدير والاحترام مع حزب الاتحاد والقوى الوطنية اللبنانية”.

ثم رد السفير بكلمة موجزة أشار فيها الى”تعقيدات الساحة اللبنانية وإلى أن الفترة التي قضاها في لبنان جعلته يطلع على دقائق الأمور في الوضع اللبناني، وأسف إلى هذا الانقسام الذي كان يسبب تعقيدا في المسارات السياسية والحلول المقترحة في الشان الوطني اللبناني وأن لبنان سيبقى في عقله”، وأكد على”أنه سيبقى على تواصل مع الأصدقاء اللبنانيين وسيهتم بالجوانب الفكرية والاستراتيجية في الفترة القادمة”.

وشكر رئيس حزب الاتحاد على هذا اللقاء، وجرى حوار عقب الكلمات، محوره اهمية تطوير العلاقات الروسية – العربية واللبنانية لما يربط الشعب العربي واللبناني بروسيا الاتحادية من وشائش الصداقة.

وفي الختام قدم رئيس حزب الاتحاد عبد الرحيم مراد للسفير الروسي زاسبكين درع تقدير لدوره المميز في تعزيز العلاقات الروسية – اللبنانية.

المصدر: موقع المنار