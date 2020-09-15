مراسل المنار: أصوات الإنفجارات التي تتردد في المناطق الحدودية ناجمة عن تدريبات بالمدفعية الثقيلة ينفذها جيش الإحتلال انطلاقا من مرابض “الزاعورة” في سفوح #الجولان المحتل القريبة من #مزارع_شبعا – موقع قناة المنار – لبنان
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September 15 2020 - 13:30
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السيد الحوثي: على ابناء الامة ان يكونوا على درجة عالية من الوعي ولا يتأثروا بالترويج للتطبيع والولاء لاعداء الامة
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام التالية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم التالي: 01594459
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الكرملين: وزير الخارجية الروسي ونظيره المصري يؤكدان في مكالمة هاتفية ضرورة ايجاد تسوية سلمية في سوريا سريعا
الكرملين: وزير الخارجية الروسي ونظيره المصري يؤكدان في مكالمة هاتفية ضرورة ايجاد تسوية سلمية في سوريا سريعا
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام التالية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم التالي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم التالي: 01594459
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام التالية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم التالي: 01594459
مراسل المنار: أصوات الإنفجارات التي تتردد في المناطق الحدودية ناجمة عن تدريبات بالمدفعية الثقيلة ينفذها جيش الإحتلال انطلاقا من مرابض “الزاعورة” في سفوح #الجولان المحتل القريبة من #مزارع_شبعا
منذ 13 mins
15 September، 2020
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