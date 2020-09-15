مراسل المنار: أصوات الإنفجارات التي تسمع دويّها في المناطق الحدودية والنبطية ناجمة عن تدريبات ينفذها جيش الإحتلال انطلاقا من مرابض “الزاعورة” في سفوح #الجولان المحتل القريبة من #مزارع_شبعا – موقع قناة المنار – لبنان
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September 15 2020 - 13:30

مراسل المنار: أصوات الإنفجارات التي تسمع دويّها في المناطق الحدودية والنبطية ناجمة عن تدريبات ينفذها جيش الإحتلال انطلاقا من مرابض “الزاعورة” في سفوح #الجولان المحتل القريبة من #مزارع_شبعا

منذ 11 mins 15 September، 2020
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