الوزير مرتضى : سنكون أمام كارثة في حال رفع الدعم عن المواد الزراعية

أعلن وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس مرتضى في حديث الى تلفزيون المنار، إن “الوزارة وضعت كل كوادرها البشرية بتصرف وزارة الاقتصاد لمراقبة الأسعار وضبط الأسواق”، معتبراأنه “في حال رفع الدعم عن المواد الزراعية فسنكون حينها أمام كارثة”.

وكشف مرتضى أن “الفروج سيصبح بسعر 25 ألف ليرة بدل 11 ألف ليرة في حال تم رفع الدعم”، ولفت إلى أنه “لا مانع من بيع الدجاج بين 9 و 10 الاف ليرة، ونحن حددنا السقف الأعلى للبيع”.

وأوضح مرتضى “أننا اليوم في وضع اقتصادي غير مستقر، والتسعير اليوم يتم على أساس دولار 3900 ليرة وليس 1500 ليرة”، ودعا المواطنين إلى “توجيه شكواهم في حق اي شركة مخالفة والتفاصيل عنها إلى وزارة الزراعة في حال رصد أي مخالفة”، ولفت إلى أنه “يتم مراجعة الشكاوى عبر الجهات القضائية المختصة”.

المصدر: موقع المنار