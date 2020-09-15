ثغرة أمنية في “تويتر” تسمح بالتلاعب في التغريدات

اكتشفت مجموعة من خبراء التقنية والأمن السيبراني ثغرة أمنية في منصة التدوين المصغر “تويتر” يمكنها أن تسمح بالتلاعب في التغريدات.

وأشار موقع “تايمز نيوز ناو” إلى أن تلك الثغرة سمحت لبعض المغردين بصورة سرية في التلاعب في تغريداتهم وتغريدات أناس آخرين وحسابات مختلفة، ما قد يؤدي إلى التلاعب أيضا في تغريدات مهمة.

واكتشف توم وارين، خبير الأمن السيبراني، أن تلك ربما تكون ميزة غير معلنة من قبل تويتر، يمكنها تحرير التغريدات، لكن عدم الإعلان عنها ربما يكون خطأ بصورة كبيرة، لأنها ستؤدي إلى استغلالها من قبل قراصنة وهاكرز.

وبالفعل أعلن فريق “تويتر” التقني أن ذلك الأمر ثغرة تقنية، وأنها تحقق في الأمر بصورة كبيرة لمعرفة كيفية إيجاد حل لتلك الثغرة التقنية.

وقال الرئيس التنفيذي لتويتر، جاك دورسي: “إن خيار “التعديل” على التغريدات، كما قلنا سابقا، غير مطروح في سياساتنا على الإطلاق، وأي ظهور لذلك بمثابة خطأ تقني”.

المصدر: سبوتنيك