أ.ف.ب: #ألمانيا تعتزم استقبال 1500 مهاجر من الجزر اليونانية – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
September 15 2020 - 13:30

أ.ف.ب: #ألمانيا تعتزم استقبال 1500 مهاجر من الجزر اليونانية

منذ 48 mins 15 September، 2020
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة