وزير خارجية الامارات يشجع القيادة الفلسطينية على الانخراط بـ “محادثات مثمرة” مع الاحتلال

دعا وزير خارجية الإمارات عبد الله بن زايد القيادة الفلسطينية إلى الانخراط في ما وصفه “محادثات مثمرة” مع كيان العدو الاسرائيلي و”اغتنام هذه الفرصة، في ضوء المستجدات الحالية في المنطقة”، والمتعلقة بتطبيع بلاده والبحرين مع العدو. وزعم ابن زايد، وفقا لما نقلت قناة العربية الثلاثاء، ان “التطبيع لن ينفصل عن التقدم إزاء منح الفلسطينيين حقوقهم وقيام دولتهم”، مضيفاً “سنواصل وقوفنا مع القيادة الفلسطينية في أي خطوات نحو السلام”، حسب قوله. وتشهد اليوم حديقة البيت الأبيض في العاصمة الأميركية، توقيع ما يُسمى “اتفاقيتي سلام” بين الإمارات والبحرين والعدو الاسرائيلي.

المصدر: سبوتنيك