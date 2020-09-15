تحليق مكثف للطيران المعادي فوق العديد من المناطق اللبنانية – موقع قناة المنار – لبنان
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September 15 2020 - 11:58

تحليق مكثف للطيران المعادي فوق العديد من المناطق اللبنانية

منذ 30 mins 15 September، 2020
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