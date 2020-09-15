آية الله الشيخ عباس كعبي: الحكام الخونة في المنطقة شركاء في جرائم الكيان الصهيوني القاتل للاطفال

اعتبر عضو رابطة مدرسي الحوزة العلمية في قم آية الله الشيخ عباس كعبي، الحكام الخونة في المنطقة بانهم شركاء في ظلم وجرائم الكيان الصهيوني القاتل للاطفال.

وفي كلمته مساء الاثنين خلال ملتقى “الجبهة العالمية لشباب المقاومة” الدولي السابع المنعقد في مدينة قم المقدسة، اشار آية الله كعبي الى ان الغربيين لن يتوانوا عن القيام باي جهد ممكن للوصول الى اهدافهم في المنطقة وقال، ان الاستراتيجية الاساس للقضاء على الكيان الصهيوني هي الاستراتيجية التي رسمها الامام الخميني (رض) الا وهي حضور الجماهير في الساحة وانتفاضتهم.

واضاف، ان الكيان الصهيوني هو الان اكثر انعداما للامن واضعف من اي وقت مضى في حين ان جبهة المقاومة ومن خلال القدرات التي تستحوذها قادرة على ضرب هذا الكيان من عدة جبهات.

واعتبر الصحوة الاسلامية سبيلا لمواجهة تحريف الحقائق واضاف، لو اصبحت الشعوب واعية فان مؤامرة اميركا والكيان الصهيوني في المنطقة لن تتحقق.

كما اعتبر ان من سبل القضاء على الكيان الصهيوني؛ الايمان بالله والابقاء على ثقافة التضحية والاستشهاد حية وتقوية الجبهة العالمية للمقاومة امام اميركا والكيان الصهيوني والانتقال من المرحلة الاستراتيجية الى مرحلة معاقبة الكيان ووحدة وتنسيق وتضامن وتلاحم شعوب المقاومة للعبور من الحظر ومواجهة الحرب الاعلامية المعادية وتعبئة طاقات شعوب المنطقة والامة الاسلامية وطرد القوات الاميركية من منطقة غرب آسيا ومواجهة مؤامرات حكام المنطقة خاصة آل سعود وآل خليفة.

واكد بان الحكام الخونة في المنطقة هم شركاء في ظلم وجرائم الكيان الصهيوني القاتل للاطفال واضاف، ان المثلث “الغربي-العبري-العربي” البغيض هو بؤرة ابتزاز المنطقة الا ان جبهة المقاومة سوف لن تكون غير مكترثة بهذه الاخطار.

المصدر: وكالة فارس