وفيات كورونا في البرازيل تتخطى حاجز الـ132 ألفا عقب تسجيل 381 حالة وفاة جديدة

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية يوم الثلاثاء، تسجيل 381 حالة وفاة و 15155 حالة إصابة جديدة جراء فيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وطبقا لبيانات الوزارة، سجلت البرازيل حتى الآن 132006 حالات وفاة وأربعة ملايين و345610 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.

وأشارت وزارة الصحة إلى تعافي اكثر من 3.6 مليون مريض بعد شفائهم.

وتحتل البرازيل المركز الثالث على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة والهند فيما يتعلق بمجمل عدد حالات الإصابة بكورونا ولكنها تحتل المركز الثاني بعد الولايات المتحدة فيما يتعلق بإجمالي عدد الوفيات.

المصدر: وكالة سبوتنيك