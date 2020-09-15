4 فوائد “ذهبية” للحم الماعز!

يعتبر لحم الماعز من بين أكثر اللحوم الحمراء استهلاكاً في العالم خصوصاً انه يمكن ان يدخل في مكونات الكثير من الاطعمة من مختلف المطابخ العالمية. وبصرف النظر عن طعمه الفريد، فإن لحم الماعز له أيضاً مجموعة من الفوائد الصحية، اليكم اهمها من خلال السطور القادمة.

فوائد لحم الماعز

1 يحتوي على بروتينات عالية الجودة

لحم الماعز هو مصدر غني للبروتينات التي تساعد في الحفاظ على صحة العضلات. يشبه المظهر الجانبي الأساسي للأحماض الأمينية في لحم الماعز ذلك الموجود في الدجاج ولحم البقر. نظراً لأن لحم الماعز عبارة عن لحم قليل الدهن، فإنه يوفر جميع الأحماض الأمينية الأساسية من دون إضافة سعرات حرارية غير ضرورية، على عكس مصادر اللحوم الأخرى.

2 منخفض في السعرات الحرارية

مجموع السعرات الحرارية المرتبطة باستهلاك 100 غرام من لحم الماعز هي 122 سعرة حرارية؛ في حين أن نفس الحصة من الدجاج تحتوي على 162 سعرة حرارية ولحم البقر 178 سعرة حرارية. لذلك فإن تناول لحم الماعز يساعد في تنظيم الوزن ويمنع السمنة. يقلل لحم الماعز أيضاً من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2 وأمراض القلب والأوعية الدموية المرتبطة بالسمنة.

3 مصدر غني بالبوتاسيوم الغذائي

لحم الماعز غني بالبوتاسيوم الغذائي، أي ان 100 غرام من لحم الماعز يحتوي على حوالي 385 ملغ من البوتاسيوم. محتوى البوتاسيوم في لحم الماعز جيد للحفاظ على ضغط الدم الصحي. يلعب البوتاسيوم دوراً في استقرار نظم القلب أيضاً. وبالتالي، فهو يقلل من خطر الإصابة باضطرابات ضربات القلب.

4 مصدر غني بالحديد الغذائي

لحم الماعز هو لحم أحمر، مما يعني أنه يحتوي على نسبة عالية من الميوجلوبين. توفر اللحوم الغنية بالميوجلوبين مستوى أعلى من الحديد الغذائي وتحسن صحة الدم. يوجد حوالي 3 ملغ من الحديد الغذائي في 100 غرام من لحم الماعز. يمكن أن يقلل لحم الماعز من خطر الإصابة بفقر الدم الناجم عن نقص الحديد.

المصدر: مواقع الكترونية