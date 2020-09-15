الصحة العالمية: لإعادة التفكير بعلاقتنا بالأجيال الأكبر سنا عقب جائحة كورونا

طالب المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية بمنظمة الصحة العالمية مايكل رايان، بـ “إعادة التفكير بإمعان في رعاية كبار السن بعد حصيلة الوفيات الهائلة إثر كورونا في دور المسنين”، حاثاً على :اعتبار العناية بالمسنين مسألة حقوقية”.

ولفت رايان إلى أنه “نحتاج لإعادة التفكير بإمعان في علاقتنا بالأجيال الأكبر سنا وطريقة تقديمنا الرعاية لهذا الجيل”، منوهاً بأنه “علينا أن ننظر لاحتياجات جيل المسنين على أنها مسألة حقوق.. الحق في الحصول على الرعاية، والحق في التواصل الاجتماعي”.

كما دعا أيضا لـ “توفير حماية أفضل للسجناء والمهاجرين والعاملين في الرعاية الصحية”.

المصدر: وكالات